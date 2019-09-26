Відтепер за приховані відсотки, оманливу рекламу і нав’язування “зайвих” послуг фінаустанови ризикують бути оштрафовані.
Дивися повний текст Кредити почнуть видавати по-новому.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26
Кредити почнуть видавати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредити почнуть видавати по-новому.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:05
“кредиты до зарплаты” ..... пожаловаться на произвол микрофинансовых организаций по-прежнему будет некуда." А какой СМЫСЛ в таком случае ?
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