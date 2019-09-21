Угорська авіакомпанія Wizz Air почне літати за шістьма напрямками із Запоріжжя до Європи.
Дивися повний текст Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:38
Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя
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Дивися повний текст Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:38
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