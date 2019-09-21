RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Wizz Air відкриє 6
маршрутів із Запоріжжя

Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:38

Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя

Пропонуємо до обговорення:
Угорська авіакомпанія Wizz Air почне літати за шістьма напрямками із Запоріжжя до Європи.

Дивися повний текст Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91471
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:38

А детей из Франкфурта они уже вернули? Которых оставили ни с чем посреди аэропорта
ALexxxS
 
Повідомлень: 799
З нами з: 23.04.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ford відкриє 125 тис. зарядних станцій в 21 країні світу
R2 » Вів 22 жов, 2019 10:24
1 15
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 10:24
blueiceua
Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 12:44
1 127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 12:44
sony_tv_kh_spo
"Мотор Січ" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:13
4 238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 16:12
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.