Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради.
Дивися повний текст Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати \"тютюновий\" закон.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:32
Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати "тютюновий"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати \"тютюновий\" закон.
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:32
Ну,что вы,прилучане,что вы? Что стоят Ваши проблемы:как-нибудь проживете:главное чтобы "каркал95"набирал обороты и лысая пика горлопана ни жнеца,ни шевца горлопанила мерзкие вирши..:нужны им ваши проблемы:давай зрелища и, чем мерзче,чем лучше..
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