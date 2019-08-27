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Прилуцька мерія просить Зеленського
ветувати "тютюновий"...

Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати "тютюновий"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:32

Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати "тютюновий"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради.

Дивися повний текст Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати \"тютюновий\" закон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:32

Ну,что вы,прилучане,что вы? Что стоят Ваши проблемы:как-нибудь проживете:главное чтобы "каркал95"набирал обороты и лысая пика горлопана ни жнеца,ни шевца горлопанила мерзкие вирши..:нужны им ваши проблемы:давай зрелища и, чем мерзче,тем лучше..
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:40

#Украина #вейп
straponesa
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