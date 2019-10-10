Німецька компанія Erwin Hymer Group анонсувала концептуальну розробку безпілотного будинку на колесах під назвою Galileo.
Дивися повний текст Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах (відео).
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:31
Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах...
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Дивися повний текст Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах (відео).
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:31
А яка в цьому будинку практична цінність?
Бідніші його купити не зможуть. А багатшим він навіщо здався?
Хіба оренда...
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