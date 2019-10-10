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Hymer анонсував перший
безпілотний будинок на колесах...

Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:31

Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія Erwin Hymer Group анонсувала концептуальну розробку безпілотного будинку на колесах під назвою Galileo.

Дивися повний текст Hymer анонсував перший безпілотний будинок на колесах (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:31

А яка в цьому будинку практична цінність?
Бідніші його купити не зможуть. А багатшим він навіщо здався?
Хіба оренда...
andrijk777
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