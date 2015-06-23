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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:45
5 телеграм-каналів з корисним контентом. Рекомендація...
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Дивися повний текст 5 телеграм-каналів з корисним контентом. Рекомендація від Finance.ua.
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