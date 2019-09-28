Запуск електронного квитка в Києві в промислову експлуатацію, який був запланував на 1 листопада, переноситься.
Дивися повний текст Запуск електронного квитка Kyiv Smart Card відклали.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52
Запуск електронного квитка Kyiv Smart Card відклали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запуск електронного квитка Kyiv Smart Card відклали.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52
правильно, краще так, ніж запустити сирий сервіс і звітувати виконану "пятілєтку"
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