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Запуск електронного квитка
Kyiv Smart Card відклали

Запуск електронного квитка Kyiv Smart Card відклали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52

Запуск електронного квитка Kyiv Smart Card відклали

Пропонуємо до обговорення:
Запуск електронного квитка в Києві в промислову експлуатацію, який був запланував на 1 листопада, переноситься.

Дивися повний текст Запуск електронного квитка Kyiv Smart Card відклали.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52

правильно, краще так, ніж запустити сирий сервіс і звітувати виконану "пятілєтку"
apyvovar
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