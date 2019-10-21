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Землю в Україні можуть продавати в розстрочку - Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:48
Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономрозвитку розглядають можливість введення розстрочки на покупку державної землі сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Землю в Україні можуть продавати в розстрочку - Милованов
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:48
Продажа земли только через референдум.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:56
Продажа земли только через референдум
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Вів 22 жов, 2019 10:33
McFly