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МВС змінило правила отримання водійських прав: основні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55
Пропонуємо до обговорення:
В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.
Дивися повний текст МВС змінило правила отримання водійських прав: основні нововведення
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:55
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