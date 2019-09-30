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Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальноъ служби з повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопроекту №1049.
Дивися повний текст Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу
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