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Ще один виробник сигарет
відкликає 350 мільйонів...

Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:00

Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальноъ служби з повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопроекту №1049.

Дивися повний текст Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:01

Верной дорогой идёте господа "писатели налогов"
NSA
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