На сайті Верховної Ради зареєстровали законопроект №2274.
Дивися повний текст Податківці зможуть самостійно ліквідувати «сплячих» ФОП - законопроект.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 16:14
Податківці зможуть самостійно ліквідувати «сплячих» ФОП...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці зможуть самостійно ліквідувати «сплячих» ФОП - законопроект.
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:14
Что налоговикам спящие ФЛП так муляют? Им записи в компьютере жалко? Так ликвидированный ФЛП никуда не девается. Так у регистратора и висит навечно. Потом открываешь нового ФЛП и в поиске у регистратора тебя уже два...
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