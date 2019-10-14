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Податківці зможуть самостійно
ліквідувати «сплячих» ФОП...

Податківці зможуть самостійно ліквідувати «сплячих» ФОП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:14

Податківці зможуть самостійно ліквідувати «сплячих» ФОП...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Верховної Ради зареєстровали законопроект №2274.

Дивися повний текст Податківці зможуть самостійно ліквідувати «сплячих» ФОП - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:14

Что налоговикам спящие ФЛП так муляют? Им записи в компьютере жалко? Так ликвидированный ФЛП никуда не девается. Так у регистратора и висит навечно. Потом открываешь нового ФЛП и в поиске у регистратора тебя уже два...
moveton
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