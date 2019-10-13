Цей вівторок обіцяє бути досить цікавим на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: хто буде союзником для гривні.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 16:17
Міжбанк: хто буде союзником для гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: хто буде союзником для гривні.
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:18
"динамику курса в сторону укрепления гривны не нарушает" Такая мощная динамика, что уже про возможность опустить курс ниже 24 даже местные эксперты не заговаривают.
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