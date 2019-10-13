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Міжбанк: хто буде
союзником для гривні

Міжбанк: хто буде союзником для гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:17

Міжбанк: хто буде союзником для гривні

Пропонуємо до обговорення:
Цей вівторок обіцяє бути досить цікавим на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: хто буде союзником для гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:18

"динамику курса в сторону укрепления гривны не нарушает" Такая мощная динамика, что уже про возможность опустить курс ниже 24 даже местные эксперты не заговаривают.
moveton
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