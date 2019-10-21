|
|
|
У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Відновити кредитування в Україні заважає брак платоспроможних позичальників та небажання малого бізнесу працювати прозоро.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати кредити
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91480
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:08
Да под 48% годовых трудно найти "платежеспособного" заемщика...
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1562
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|