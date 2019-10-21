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У Нацбанку назвали проблеми,
які заважають бізнесу брати...

У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:08

У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати...

Пропонуємо до обговорення:
Відновити кредитування в Україні заважає брак платоспроможних позичальників та небажання малого бізнесу працювати прозоро.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали проблеми, які заважають бізнесу брати кредити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:08

Да под 48% годовых трудно найти "платежеспособного" заемщика...
Конрад Карлович
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