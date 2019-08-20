Лондонський стартап Localhalo залучив близько $500 000 від ангельських інвесторів.
Дивися повний текст Стартап з українським співзасновником залучив $500 000.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:37
Стартап з українським співзасновником залучив $500 000
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартап з українським співзасновником залучив $500 000.
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:48
А чего так мало ? Могли бы "нарисовать" хотя бы миллион для начала, учитывая, что это только заявки от потенциальных инвесторов, а не прямые деньги. Тем более, что 99% из них анонимные, что позволяет самим же участникам стартапа "раздувать пузырь".
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