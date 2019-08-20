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Стартап з українським
співзасновником залучив $500 000

Стартап з українським співзасновником залучив $500 000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:37

Стартап з українським співзасновником залучив $500 000

Пропонуємо до обговорення:
Лондонський стартап Localhalo залучив близько $500 000 від ангельських інвесторів.

Дивися повний текст Стартап з українським співзасновником залучив $500 000.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:48

А чего так мало ? Могли бы "нарисовать" хотя бы миллион для начала, учитывая, что это только заявки от потенциальных инвесторов, а не прямые деньги. Тем более, что 99% из них анонимные, что позволяет самим же участникам стартапа "раздувать пузырь".
LutsMan
 
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