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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:49

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese - британский банк, который предлагает текущие счета и услуги по переводу денег в качестве альтернативы традиционным банкам. Monese запущен в сентябре 2015 года. 15€ за открытие счета и за активацию карты + 15€ можно получить за друга.



Что нужно для:

- Загранпаспорт, ID паспорт

- Нужно 10 евро (эти деньги нам вернутся)

- 18+



Инструкция:

Переходим по ссылке и скачиваем приложение в телефон:

https://monese.app.link/EuALtTdqa0?invite=MAKSY459 или находим через поиск.

Запускаем приложение. Выбираем язык - English - Continue. Нажимаем Open free account - Accept.

Создаём аккаунт:

Вводим почту

Страна: указываем Латвия



Код - MAKSY459 (Обязательно, без кода вам ничего не начислят!)



Фишка в том что прямой доставки в СНГ нету, но они отправляют карты по индексу.

Наша карта придет изначально на гл. почтовое отделение допустим той же Латвии которую мы указали, но они посмотрят, а индекс почты и адрес СНГ и отправят уже непосредственно вам.

Вот таким не хитрым образом мне карта доехала за 10 дней.

Далее устанавливаем пароль к приложению и подтверждаем свой номер телефона.

Выбираем Eurozone account - Continue.

Указывайте свои данные, на этот адрес вам придет ваша карта!

Страна, которую указывали ранее

Post code - индекс

Country or State - страна - Ukraine

Apartment number - номер квартиры

House number - номер дома, подъезда

Street - улица

City - город

Нажимает Next

Далее нам нужно пройти верификацию (5-10 минут)

ID паспорт, загранпаспорт, права (на английском)

Записать видео по инструкции: повернуться вправо или влево и сказать 3 цифры на английском. Проверка до 5 минут.

После проверки выбираете бесплатную карту и нажимаете Choose Simple.

После этого попадаете в личный кабинет ↓

Переходите в раздел Card - Order a new card

Проверьте ещё раз адрес и подтверждаете заказ.

Всё! Карта заказана.



После прихода карты активируйте её при помощи кода из письма в Active card.

Далее нам нужно сделать 1 транзакцию на сумму от 0.01€, для этого нужно сделать минимальный депозит 10€.

Закидывайте любую валюту, гривны, не важно - они все равно конвертируются в евро! я пополнял с евровой виртуалки привата - сняло 10, пришло 10 никаких коммисий.

Переходим в раздел Add money - Instant top-up - Выбираете 10€ и привязывайте карту (можно виртуальную) - Переходим в окно оплаты и подтверждаем оплату.

Всё! Деньги на счёте Monese. Далее делаем покупку в интернете или в магазине от 0.01€ (транзакция будет проверяться около суток). я покупал на алиэкспрес за 1 цент. https://ru.aliexpress.com/item/40002568 ... b201603_55



После чего на Ваш счёт поступят 15€ бонуса.

Деньги я выводил через https://www.ipay.ua/ru/crossborder хороший курс и нет комиссии. или через мобильного оператора Киевстар с помощью услуги Мобильные деньги.

Так же деньги можно просто снять в банкомате, рассчитаться в интернете или офлайн магазине.



з.ы. если будут вопросы пишите сюда или в телеграм @khvostovoy
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:57

Они не видят, что клиент из страны, где они не работают? Рискуют открывать счета?
Что у них с фрод-мониторингом и комплаенсом?
За что могут залочить учётку с деньгами?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08

Вкладчик1234 получается карта на украинский паспорт. это их вполне устраивает
я лично получил эту карту более месяца назад. пригласил 10+ человек. 5ым пришли карты и они и я получили по 15 ойро. никого пока не забанили
Ascetic
 
Повідомлень: 182
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Подякував: 13 раз.
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