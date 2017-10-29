Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Вів 22 жов, 2019 17:49

Monese - британский банк, который предлагает текущие счета и услуги по переводу денег в качестве альтернативы традиционным банкам. Monese запущен в сентябре 2015 года. 15€ за открытие счета и за активацию карты + 15€ можно получить за друга.Что нужно для:- Загранпаспорт, ID паспорт- Нужно 10 евро (эти деньги нам вернутся)- 18+Инструкция:Переходим по ссылке и скачиваем приложение в телефон:или находим через поиск.Запускаем приложение. Выбираем язык - English - Continue. Нажимаем Open free account - Accept.Создаём аккаунт:Вводим почтуСтрана: указываем ЛатвияКод - MAKSY459 (Обязательно, без кода вам ничего не начислят!)Фишка в том что прямой доставки в СНГ нету, но они отправляют карты по индексу.Наша карта придет изначально на гл. почтовое отделение допустим той же Латвии которую мы указали, но они посмотрят, а индекс почты и адрес СНГ и отправят уже непосредственно вам.Вот таким не хитрым образом мне карта доехала за 10 дней.Далее устанавливаем пароль к приложению и подтверждаем свой номер телефона.Выбираем Eurozone account - Continue.Указывайте свои данные, на этот адрес вам придет ваша карта!Страна, которую указывали ранееPost code - индексCountry or State - страна - UkraineApartment number - номер квартирыHouse number - номер дома, подъездаStreet - улицаCity - городНажимает NextДалее нам нужно пройти верификацию (5-10 минут)ID паспорт, загранпаспорт, права (на английском)Записать видео по инструкции: повернуться вправо или влево и сказать 3 цифры на английском. Проверка до 5 минут.После проверки выбираете бесплатную карту и нажимаете Choose Simple.После этого попадаете в личный кабинет ↓Переходите в раздел Card - Order a new cardПроверьте ещё раз адрес и подтверждаете заказ.Всё! Карта заказана.После прихода карты активируйте её при помощи кода из письма в Active card.Далее нам нужно сделать 1 транзакцию на сумму от 0.01€, для этого нужно сделать минимальный депозит 10€.Закидывайте любую валюту, гривны, не важно - они все равно конвертируются в евро! я пополнял с евровой виртуалки привата - сняло 10, пришло 10 никаких коммисий.Переходим в раздел Add money - Instant top-up - Выбираете 10€ и привязывайте карту (можно виртуальную) - Переходим в окно оплаты и подтверждаем оплату.Всё! Деньги на счёте Monese. Далее делаем покупку в интернете или в магазине от 0.01€ (транзакция будет проверяться около суток). я покупал на алиэкспрес за 1 цент.После чего на Ваш счёт поступят 15€ бонуса.Деньги я выводил черезхороший курс и нет комиссии. или через мобильного оператора Киевстар с помощью услуги Мобильные деньги.Так же деньги можно просто снять в банкомате, рассчитаться в интернете или офлайн магазине.з.ы. если будут вопросы пишите сюда или в телеграм @khvostovoy