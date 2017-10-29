Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Что нужно для:
- Загранпаспорт, ID паспорт
- Нужно 10 евро (эти деньги нам вернутся)
- 18+
Инструкция:
Переходим по ссылке и скачиваем приложение в телефон:
Запускаем приложение. Выбираем язык - English - Continue. Нажимаем Open free account - Accept.
Создаём аккаунт:
Вводим почту
Страна: указываем Латвия
Код - MAKSY459 (Обязательно, без кода вам ничего не начислят!)
Фишка в том что прямой доставки в СНГ нету, но они отправляют карты по индексу.
Наша карта придет изначально на гл. почтовое отделение допустим той же Латвии которую мы указали, но они посмотрят, а индекс почты и адрес СНГ и отправят уже непосредственно вам.
Вот таким не хитрым образом мне карта доехала за 10 дней.
Далее устанавливаем пароль к приложению и подтверждаем свой номер телефона.
Выбираем Eurozone account - Continue.
Указывайте свои данные, на этот адрес вам придет ваша карта!
Страна, которую указывали ранее
Post code - индекс
Country or State - страна - Ukraine
Apartment number - номер квартиры
House number - номер дома, подъезда
Street - улица
City - город
Нажимает Next
Далее нам нужно пройти верификацию (5-10 минут)
ID паспорт, загранпаспорт, права (на английском)
Записать видео по инструкции: повернуться вправо или влево и сказать 3 цифры на английском. Проверка до 5 минут.
После проверки выбираете бесплатную карту и нажимаете Choose Simple.
После этого попадаете в личный кабинет ↓
Переходите в раздел Card - Order a new card
Проверьте ещё раз адрес и подтверждаете заказ.
Всё! Карта заказана.
После прихода карты активируйте её при помощи кода из письма в Active card.
Далее нам нужно сделать 1 транзакцию на сумму от 0.01€, для этого нужно сделать минимальный депозит 10€.
Закидывайте любую валюту, гривны, не важно - они все равно конвертируются в евро! я пополнял с евровой виртуалки привата - сняло 10, пришло 10 никаких коммисий.
Переходим в раздел Add money - Instant top-up - Выбираете 10€ и привязывайте карту (можно виртуальную) - Переходим в окно оплаты и подтверждаем оплату.
Всё! Деньги на счёте Monese. Далее делаем покупку в интернете или в магазине от 0.01€ (транзакция будет проверяться около суток). я покупал на алиэкспрес за 1 цент.
После чего на Ваш счёт поступят 15€ бонуса.
Деньги я выводил через
Так же деньги можно просто снять в банкомате, рассчитаться в интернете или офлайн магазине.
з.ы. если будут вопросы пишите сюда или в телеграм @khvostovoy