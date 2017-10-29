Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Вів 22 жов, 2019 17:57

Они не видят, что клиент из страны, где они не работают? Рискуют открывать счета?

Что у них с фрод-мониторингом и комплаенсом?

За что могут залочить учётку с деньгами?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин