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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:57

Они не видят, что клиент из страны, где они не работают? Рискуют открывать счета?
Что у них с фрод-мониторингом и комплаенсом?
За что могут залочить учётку с деньгами?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08

Вкладчик1234 получается карта на украинский паспорт. это их вполне устраивает
я лично получил эту карту более месяца назад. пригласил 10+ человек. 5ым пришли карты и они и я получили по 15 ойро. никого пока не забанили
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:11

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Они себя и позиционируют как мобильный банкинг для экспатов и мигрантов
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:55

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Выскочило при просмотре сайта https://monese.com/

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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:07

  Ascetic написав:Они себя и позиционируют как мобильный банкинг для экспатов и мигрантов

Позиционируют. Читал, кто может открывать такой счет?
Если на..л их при открытии, не значит, что это не станет очевидным позже. Вот тогда расскажешь, сколько времени дадут на разблокировку счета и что им нужно представить для того, чтобы доказать, что ты их не обманул при открытии.

Открыл тему для получении реферальных денег? Так с этого и начинай
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:51

Son of Sun Да для этого открыл. а в чем проблема?
Ascetic
 
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