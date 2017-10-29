Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Они не видят, что клиент из страны, где они не работают? Рискуют открывать счета?
Что у них с фрод-мониторингом и комплаенсом?
За что могут залочить учётку с деньгами?
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:57
Они не видят, что клиент из страны, где они не работают? Рискуют открывать счета?
Что у них с фрод-мониторингом и комплаенсом?
За что могут залочить учётку с деньгами?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:08
Вкладчик1234 получается карта на украинский паспорт. это их вполне устраивает
я лично получил эту карту более месяца назад. пригласил 10+ человек. 5ым пришли карты и они и я получили по 15 ойро. никого пока не забанили
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:11
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Они себя и позиционируют как мобильный банкинг для экспатов и мигрантов
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:55
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Выскочило при просмотре сайта
Get Started with Monese
Use coupon code "PERK2019" during sign-up to get £15 / €15 to try out the service once you do the first transaction with your Monese card!
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:07
Позиционируют. Читал, кто может открывать такой счет?
Если на..л их при открытии, не значит, что это не станет очевидным позже. Вот тогда расскажешь, сколько времени дадут на разблокировку счета и что им нужно представить для того, чтобы доказать, что ты их не обманул при открытии.
Открыл тему для получении реферальных денег? Так с этого и начинай
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
|