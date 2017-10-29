RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:55

  MASolomko написав:proftpd66, добавьте карту в Google Pay и получите американскую карту. Ну так, по крайней мере, пробивается так :)


нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.

я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 22.12.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:52

  proftpd66 написав:
  MASolomko написав:proftpd66, добавьте карту в Google Pay и получите американскую карту. Ну так, по крайней мере, пробивается так :)


нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.

я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.


https://www.usunlocked.com
для граждан Украины закрыт

https://www.entropay.com/

перестала работать.


Какая-то пичалька. :(
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 22.12.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

карта по прежнему работает. 15 ойро за приглашенного и 15 приглашенном дают по прежнему. кому интересно пишите в телеграм @khvostovoy
Ascetic
 
Повідомлень: 185
З нами з: 27.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)
finan_titan_stoic » Сер 26 чер, 2019 21:14
9 1150
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 20:54
finan_titan_stoic
Лучшая карта для cashback'а 1 ... 25, 26, 27
Редактор форума » Нед 29 жов, 2017 12:42
264 50397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2019 16:09
vpchelko
Кредитная карта: как выбрать и пользоваться грамотно 1, 2
Ірина_ » Вів 19 лют, 2019 11:45
12 3631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 бер, 2019 07:50
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7670)
17.11.2019 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.