Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.
я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:55
нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.
я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:52
для граждан Украины закрыт
перестала работать.
Какая-то пичалька.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
карта по прежнему работает. 15 ойро за приглашенного и 15 приглашенном дают по прежнему. кому интересно пишите в телеграм @khvostovoy
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