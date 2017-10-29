Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.
я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:55
нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.
я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:52
для граждан Украины закрыт
перестала работать.
Какая-то пичалька.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
карта по прежнему работает. 15 ойро за приглашенного и 15 приглашенном дают по прежнему. кому интересно пишите в телеграм @khvostovoy
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:36
Можу підтвердити що лайфхак Ascetic працює - сьогодні отримав свої картки поштою.
Mind the gap
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:20
Не актуально уже, насколько я понял. Вот я только услышал и захотел воспользоваться, Ascetic проинструктировал как нужно.. Но в процессе регистрации начала появляться другая инфа. Походу правила недавно изменились и теперь только 5 € бонуса и еще 15 € после траты на 500 €. Также светиться стоимость доставки карты - 4,95 €, которые должны автоматом сняться после пополнения счета (правда нашел инфу, что это с января только, нужно уточнять). Вот такие дела..
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