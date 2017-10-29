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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:55

  MASolomko написав:proftpd66, добавьте карту в Google Pay и получите американскую карту. Ну так, по крайней мере, пробивается так :)


нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.

я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:52

  proftpd66 написав:
  MASolomko написав:proftpd66, добавьте карту в Google Pay и получите американскую карту. Ну так, по крайней мере, пробивается так :)


нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.

я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.


https://www.usunlocked.com
для граждан Украины закрыт

https://www.entropay.com/

перестала работать.


Какая-то пичалька. :(
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

карта по прежнему работает. 15 ойро за приглашенного и 15 приглашенном дают по прежнему. кому интересно пишите в телеграм @khvostovoy
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:36

Можу підтвердити що лайфхак Ascetic працює - сьогодні отримав свої картки поштою.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:20

Не актуально уже, насколько я понял. Вот я только услышал и захотел воспользоваться, Ascetic проинструктировал как нужно.. Но в процессе регистрации начала появляться другая инфа. Походу правила недавно изменились и теперь только 5 € бонуса и еще 15 € после траты на 500 €. Также светиться стоимость доставки карты - 4,95 €, которые должны автоматом сняться после пополнения счета (правда нашел инфу, что это с января только, нужно уточнять). Вот такие дела.. :(
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:34

Monk23

актуально.

Процесс регистрации чуть поменялся. Поменялись правила программы вознаграждения: теперь награда не 15, а 20 единиц валюты основной карты, но банк возьмет около 5 евро за доставку карты - в итоге чистыми те же 15.

Но разве вся эта возня затевается ради каких-то жалких халявных 15 евро или фунтов?

Лично мне нужен счет, или хотя бы карта как в этом случае, в западном банке. Чем западнее тем лучше. А там как раз проблемы с тем что открытие счета только резиденту или хотя бы ученику школы английского языка. Или владельцу 25-50К фунтов.

Тут же счет открывается за минуты, без визита в офис банка, без резиденства, без адреса в стране (что даже для Польши редкость) и доставка карты благодаря известной хитрости прямо домой.

Плюс уже убедился что приложение позволяет пополнять свою карту с карты другого банка даже если это карта, к примеру, украинского Монобанка. Тоесть не нужно тратиться на свифт или сепу (хотя исходящие сепа-переводы из Украины пока и не возможны).

Конечно Револют был бы лучше, но и это как по мне тоже неплохо.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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