Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.
я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:55
нет, юр лицо в США не хочет принимать интернет оплату интернациональной картой.
я пробовал уговорить. Так же, хочу написать чтобы они приняли платеж и заморозили на какие-то дни. Но вряд ли они согласятся на эти уговорки, если нет, так нет.
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:52
для граждан Украины закрыт
перестала работать.
Какая-то пичалька.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:15
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
карта по прежнему работает. 15 ойро за приглашенного и 15 приглашенном дают по прежнему. кому интересно пишите в телеграм @khvostovoy
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:36
Можу підтвердити що лайфхак Ascetic працює - сьогодні отримав свої картки поштою.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:20
Не актуально уже, насколько я понял. Вот я только услышал и захотел воспользоваться, Ascetic проинструктировал как нужно.. Но в процессе регистрации начала появляться другая инфа. Походу правила недавно изменились и теперь только 5 € бонуса и еще 15 € после траты на 500 €. Также светиться стоимость доставки карты - 4,95 €, которые должны автоматом сняться после пополнения счета (правда нашел инфу, что это с января только, нужно уточнять). Вот такие дела..
Додано: Вів 03 гру, 2019 22:34
Monk23
актуально.
Процесс регистрации чуть поменялся. Поменялись правила программы вознаграждения: теперь награда не 15, а 20 единиц валюты основной карты, но банк возьмет около 5 евро за доставку карты - в итоге чистыми те же 15.
Но разве вся эта возня затевается ради каких-то жалких халявных 15 евро или фунтов?
Лично мне нужен счет, или хотя бы карта как в этом случае, в западном банке. Чем западнее тем лучше. А там как раз проблемы с тем что открытие счета только резиденту или хотя бы ученику школы английского языка. Или владельцу 25-50К фунтов.
Тут же счет открывается за минуты, без визита в офис банка, без резиденства, без адреса в стране (что даже для Польши редкость) и доставка карты благодаря известной хитрости прямо домой.
Плюс уже убедился что приложение позволяет пополнять свою карту с карты другого банка даже если это карта, к примеру, украинского Монобанка. Тоесть не нужно тратиться на свифт или сепу (хотя исходящие сепа-переводы из Украины пока и не возможны).
Конечно Револют был бы лучше, но и это как по мне тоже неплохо.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:10
4,95 фунта.
Возможно если открьівать только евро-карту то цена будет аналогичной, но в евро, тут я не знаю. Просто смотрю что у Monese много что привязано к валюте так сказать базовой картьі.
Я прошел большую часть пути по получению вознаграждения и могу дополнить информацию "как ето работает".
После открьія счета и заказа картьі происходит платная отправка картьі. Не знаю ждет ли Monese пополнения счета или просто минусует баланс и отправляет карту - я пополнил счет сразу. Кроме физической картьі есть возможность оформить виртуальную карту, по крайне мере для счета в фунтах. Такая карта будет доступна к использованию сразу.
Как уже писал сейчас сумма вознаграждения 20 едениц. С учетом стоимости пересьілки получается примерно теже 15 на вьіходе.
Але є одне але.
Monese при первой трате с картьі (оплата доставки картьі сюда не входит) зачисляет лишь 5 единиц наградьі. Остальнье 15 будут зачисленьі после того как с картьі будут израсходованьій 500 единиц валютьі (тоесть у меня ето 500 фунтов).
Резюме: открьівать счет чтобьі поиметь халявьі от Monese - смьісла нет. Награда первого етапа лишь погасит цену доставки картьі, при етом придеться на что-то потратиться, а найти какую-то штуку за которую можно заплатить пенсьі лично мне не удалось. Благо бьіл повод пополнить британский мобильньій
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Monese invite code VITAL707.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:10
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:35
А, понял. Цена отправки ноль гривен ноль копеек.
Я не проверял отправляют ли они в Украину, воспользовался тем хаком которьій знает автор темьі. Он бесплатен, тоесть по факту получается что карту как бьі вьіслали в Украину.
Имею опасения что публикация его может поломать схему, хотя на ютубе как оказалось вагон видео на тему "как оформить карту Monese". Потому если интересуют детали - обращайтесь в личку или к автору темьі или ко мне, или ищите описание на ютубе
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
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