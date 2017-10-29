Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Вів 03 гру, 2019 22:34

Monk23



актуально.



Процесс регистрации чуть поменялся. Поменялись правила программы вознаграждения: теперь награда не 15, а 20 единиц валюты основной карты, но банк возьмет около 5 евро за доставку карты - в итоге чистыми те же 15.



Но разве вся эта возня затевается ради каких-то жалких халявных 15 евро или фунтов?



Лично мне нужен счет, или хотя бы карта как в этом случае, в западном банке. Чем западнее тем лучше. А там как раз проблемы с тем что открытие счета только резиденту или хотя бы ученику школы английского языка. Или владельцу 25-50К фунтов.



Тут же счет открывается за минуты, без визита в офис банка, без резиденства, без адреса в стране (что даже для Польши редкость) и доставка карты благодаря известной хитрости прямо домой.



Плюс уже убедился что приложение позволяет пополнять свою карту с карты другого банка даже если это карта, к примеру, украинского Монобанка. Тоесть не нужно тратиться на свифт или сепу (хотя исходящие сепа-переводы из Украины пока и не возможны).



Конечно Револют был бы лучше, но и это как по мне тоже неплохо.

Mind the gap.

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