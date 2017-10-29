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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:11

У Monese интересная фича появилась. Не то чтоб мега нужная, но все же

https://twitter.com/monese/status/1204459597332975622
Можно включить режим при котором легким потряхиванием телефона можно спрятать баланс карты с экрана. Пригодится когда кто-то посторонний рядом и может потенциально заглянуть в экран.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:43

Пытаюсь найти банк который бы открывал не только текущий счет, но и сберегательный или фиксед-рейт депозит.

Все островные классические банки дают от ворот поворот сразу же, если ты не резидент UK. Необанки обычно не предлагают saving account, да и у них та же проблема с резиденством, Monese пока единственное исключение.

Один банк с Генрси вроде готов открывать счета даже нерезидентам, но ... у него есть длинный список стран с гражданами которых он не работает. И почти вся СНГ конечно же там.

Есть ли какие-то иные варианты где положить фунты хоть под какой-то процент при условии что ты не Ахметов и у тебя нет 25-50К для счета в Барклай/Ллойд?

П.С.
Есть вариант с Польшей, но там такие счета зачастую как чемодан без ручки: их не пополнить, ни оттуда деньги вывести. Они наверное для поляков, работающих в ВБ которым куда-то надо девать заработанное.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 96
З нами з: 06.08.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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