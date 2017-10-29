Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Пон 16 гру, 2019 15:43

Пытаюсь найти банк который бы открывал не только текущий счет, но и сберегательный или фиксед-рейт депозит.



Все островные классические банки дают от ворот поворот сразу же, если ты не резидент UK. Необанки обычно не предлагают saving account, да и у них та же проблема с резиденством, Monese пока единственное исключение.



Один банк с Генрси вроде готов открывать счета даже нерезидентам, но ... у него есть длинный список стран с гражданами которых он не работает. И почти вся СНГ конечно же там.



Есть ли какие-то иные варианты где положить фунты хоть под какой-то процент при условии что ты не Ахметов и у тебя нет 25-50К для счета в Барклай/Ллойд?



П.С.

Есть вариант с Польшей, но там такие счета зачастую как чемодан без ручки: их не пополнить, ни оттуда деньги вывести. Они наверное для поляков, работающих в ВБ которым куда-то надо девать заработанное.

Mind the gap.

Monese invite code VITAL707.