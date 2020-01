Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: П'ят 20 гру, 2019 08:30

дополню, хотя наверное немного вылажу за рамки темыВ общем с классическими банками результат все тот же. Искал и непосредственно на сайтах банков и через разные рейтинги депозитов: любой найденый saving account, fixed rate bond/deposit и прочие варианты вкладов содержат одно или оба обязательных условий - подтвержденный адрес в Британии, налоговое резиденство Британии. Кроме банков есть ещё building society, с ними зачастую еще хуже так как они часто ограничивают круг клиентов только жителями определенного региона.Да, если вы нагуглили какой-то сайт и перейдя по ссылке видете сообщение что сайт недоступен или не существует - не пугайтесь, британцы любят наглухо блокировать IP по стране происхождения не утруждая себя страничкой а-ля spotify "недоступно в вашей стране".Но не все так плохо. Сегодня утром таки нашел где можно зарабатывать в фунтах не будучи резидентом UK - это сайты peer-to-peer кредитования.Правда сразу оговорюсь что я не агитирую и не рекламирую этот способ. Просто для информации.Как и у банков часто стартовая сумму это 1000 фунтов, хотя бывают и исключения "от 100". Ставки уже гораздо более приятные: вместо банковских 1-1,7 предлагают 5-12%. Ну и самое главное"To invest with Lending Works, you do not necessarily need to be a UK resident. However, investors are required to transfer funds from a UK bank account and they must also be registered to pay tax here. We might also need some additional documentation to satisfy our anti-money laundering (AML) obligations. All returns earned through Lending Works will be subject to tax laws of the UK, and investors living abroad will therefore need to follow the tax declaration procedures noted above when it comes to declaring their P2P income to HMRC." В общем надо разбираться с вопросом налогов, но в принципе свет в окошке появился.Для начала можно глянуть сюдаА вообще лучше погуглить по peer-to-peer lending UK или что-то в этом роде.