Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Можно включить режим при котором легким потряхиванием телефона можно спрятать баланс карты с экрана. Пригодится когда кто-то посторонний рядом и может потенциально заглянуть в экран.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:11
У Monese интересная фича появилась. Не то чтоб мега нужная, но все же
Можно включить режим при котором легким потряхиванием телефона можно спрятать баланс карты с экрана. Пригодится когда кто-то посторонний рядом и может потенциально заглянуть в экран.
Mind the gap.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:43
Пытаюсь найти банк который бы открывал не только текущий счет, но и сберегательный или фиксед-рейт депозит.
Все островные классические банки дают от ворот поворот сразу же, если ты не резидент UK. Необанки обычно не предлагают saving account, да и у них та же проблема с резиденством, Monese пока единственное исключение.
Один банк с Генрси вроде готов открывать счета даже нерезидентам, но ... у него есть длинный список стран с гражданами которых он не работает. И почти вся СНГ конечно же там.
Есть ли какие-то иные варианты где положить фунты хоть под какой-то процент при условии что ты не Ахметов и у тебя нет 25-50К для счета в Барклай/Ллойд?
П.С.
Есть вариант с Польшей, но там такие счета зачастую как чемодан без ручки: их не пополнить, ни оттуда деньги вывести. Они наверное для поляков, работающих в ВБ которым куда-то надо девать заработанное.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 08:30
vitaliy_berdinskikh дополню, хотя наверное немного вылажу за рамки темы
В общем с классическими банками результат все тот же. Искал и непосредственно на сайтах банков и через разные рейтинги депозитов: любой найденый saving account, fixed rate bond/deposit и прочие варианты вкладов содержат одно или оба обязательных условий - подтвержденный адрес в Британии, налоговое резиденство Британии. Кроме банков есть ещё building society, с ними зачастую еще хуже так как они часто ограничивают круг клиентов только жителями определенного региона.
Да, если вы нагуглили какой-то сайт и перейдя по ссылке видете сообщение что сайт недоступен или не существует - не пугайтесь, британцы любят наглухо блокировать IP по стране происхождения не утруждая себя страничкой а-ля spotify "недоступно в вашей стране".
Но не все так плохо. Сегодня утром таки нашел где можно зарабатывать в фунтах не будучи резидентом UK - это сайты peer-to-peer кредитования.
Правда сразу оговорюсь что я не агитирую и не рекламирую этот способ. Просто для информации.
Как и у банков часто стартовая сумму это 1000 фунтов, хотя бывают и исключения "от 100". Ставки уже гораздо более приятные: вместо банковских 1-1,7 предлагают 5-12%. Ну и самое главное "To invest with Lending Works, you do not necessarily need to be a UK resident. However, investors are required to transfer funds from a UK bank account and they must also be registered to pay tax here. We might also need some additional documentation to satisfy our anti-money laundering (AML) obligations. All returns earned through Lending Works will be subject to tax laws of the UK, and investors living abroad will therefore need to follow the tax declaration procedures noted above when it comes to declaring their P2P income to HMRC." В общем надо разбираться с вопросом налогов, но в принципе свет в окошке появился.
Для начала можно глянуть сюда
А вообще лучше погуглить по peer-to-peer lending UK или что-то в этом роде. На свой страх и риск.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:10
Ув. Ascetic сообщил что его карту заблокировали, обосновали тем, что он не находится в ЕС. Средства вернули.
Я свою получил на днях - ехала больше месяца (может в связи с праздниками). Страна, которую указывал - Польша. Карта кстати не эмбоссирована, как то принято, имя написано на ней просто (в Метро что-то похожее делают за пару минут). Выглядит это дешево.
Срок действия до конца 22 года, что также не порадовало. Хотя она может и не пригодится, в связи с изменениями в бонусной программе
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:58
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
С сегодняшнего дня поменялись некоторые комиссии. Из тех что возможно будут важны: комиссия за конвертацию при оплате не валюте карты для плана Simple 2%, для плана Classic 0,5%.
Ну и если вам придет в голову пополнять карту кешем то для плана Simple через Post Office комиссия будет 2%, через Pay Point 3,5%.
Детали тут
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:22
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Они там потихоньку пилят веб-версию. Она пока сырая, встречаются баги о чем Monese честно предупреждает.
Зарегистрировался я без проблем. При этом надо подтвердить в приложении что ты это ты, далее вход только по телефону и паролю.
При повторной попытке зайти в интернет-банк поймал баг, причем даже не сразу понял в чем проблема. Где-то там один раз выскочило сообщение что "мы не принимаем клиентов из-за пределов ЕС". Думал все, приехали, заблочат. Но проблема оказалась в кривых ручках фронтендера.
При входе (и наверное при регистрции, не запомнил) показывает код страны +44 (тоесть Великобритании). У меня как раз Британский номер, с украинским не рискнул регистрироваться. При отправке логина код и сам номер передаются отдельно. Так вот не знаю почему, лень ковыряться в скриптах, вместо указанного по дефолту +44 почему-то передается следующее:
Лечится легко: надо щелкнуть по списку и выбрать United Kingdom, тогда код страны передается правильно.
Вполне возмонжо что если у вас аккаунт зарегистрирован не на английский номер, а на польский или какой-то прибалтийский, то вы и не столкнетесь с этой проблемой.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:54
Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса
Полезное чтиво для тех кто решит открыть аккаунт
Sometimes we have to temporarily block or even close accounts — here’s why.
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