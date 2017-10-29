Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

vitaliy_berdinskikh написав:We haven’t been able to understand the activity on the account - Ми не змогли зрозуміти активність у цьому обліковому записі.
Тоесть как мне кажется если начать использовать карту только для переводов с карты на карту и снятия наличных - есть шанс попасть на этот пункт. Если просто платить ей, пусть даже и в Украине, конечно же пополняя её с других карт, в том числе и украинских - вероятность мала. Подчеркну что я не сотрудник Monese и это просто мои догадки, не более.
Дополню про свой опыт: пополнял только с украинских карт, других способов небыло. Платил физически в Европе и через интернет на некоторых сайтах типа букинга. Пока полет нормальный.
Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять
а так в целом меня все устраивает.