Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

We haven’t been able to understand the activity on the account - Ми не змогли зрозуміти активність у цьому обліковому записі.Тоесть как мне кажется если начать использовать карту только для переводов с карты на карту и снятия наличных - есть шанс попасть на этот пункт. Если просто платить ей, пусть даже и в Украине, конечно же пополняя её с других карт, в том числе и украинских - вероятность мала. Подчеркну что я не сотрудник Monese и это просто мои догадки, не более.Дополню про свой опыт: пополнял только с украинских карт, других способов небыло. Платил физически в Европе и через интернет на некоторых сайтах типа букинга. Пока полет нормальный.