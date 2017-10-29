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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:39

  vitaliy_berdinskikh написав:We haven’t been able to understand the activity on the account - Ми не змогли зрозуміти активність у цьому обліковому записі.

Тоесть как мне кажется если начать использовать карту только для переводов с карты на карту и снятия наличных - есть шанс попасть на этот пункт. Если просто платить ей, пусть даже и в Украине, конечно же пополняя её с других карт, в том числе и украинских - вероятность мала. Подчеркну что я не сотрудник Monese и это просто мои догадки, не более.

Дополню про свой опыт: пополнял только с украинских карт, других способов небыло. Платил физически в Европе и через интернет на некоторых сайтах типа букинга. Пока полет нормальный.

Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять :lol:
а так в целом меня все устраивает.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:49

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  vitaliy_berdinskikh написав:А вообще лучше погуглить по peer-to-peer lending UK или что-то в этом роде. На свой страх и риск.


ви зайшли в цей п2п вже?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:16

greenozon
не, стремно пока. Пока наблюдаю, изучаю.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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