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Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:39
vitaliy_berdinskikh написав:
We haven’t been able to understand the activity on the account - Ми не змогли зрозуміти активність у цьому обліковому записі.
Тоесть как мне кажется
если начать использовать карту только для переводов с карты на карту и снятия наличных - есть шанс попасть на этот пункт. Если просто платить ей, пусть даже и в Украине, конечно же пополняя её с других карт, в том числе и украинских - вероятность мала. Подчеркну что я не сотрудник Monese и это просто мои догадки
, не более.
Дополню про свой опыт: пополнял только с украинских карт, других способов небыло. Платил физически в Европе и через интернет на некоторых сайтах типа букинга. Пока полет нормальный.
Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять
а так в целом меня все устраивает.
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Maksi2
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:49
vitaliy_berdinskikh написав:
А вообще лучше погуглить по peer-to-peer lending UK или что-то в этом роде. На свой страх и риск.
ви зайшли в цей п2п вже?
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greenozon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:16
greenozon
не, стремно пока. Пока наблюдаю, изучаю.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:59
Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
We haven’t been able to understand the activity on the account
Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять
Есть правила, и вы либо их принимаете, либо нет. Они уполномочены понимать логику операций по счету, и вопрос не в лимонах.
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Son of Sun
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