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Monese: Бесплатная карта
европейской банка и 15€ бонуса + 15

Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:39

  vitaliy_berdinskikh написав:We haven’t been able to understand the activity on the account - Ми не змогли зрозуміти активність у цьому обліковому записі.

Тоесть как мне кажется если начать использовать карту только для переводов с карты на карту и снятия наличных - есть шанс попасть на этот пункт. Если просто платить ей, пусть даже и в Украине, конечно же пополняя её с других карт, в том числе и украинских - вероятность мала. Подчеркну что я не сотрудник Monese и это просто мои догадки, не более.

Дополню про свой опыт: пополнял только с украинских карт, других способов небыло. Платил физически в Европе и через интернет на некоторых сайтах типа букинга. Пока полет нормальный.

Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять :lol:
а так в целом меня все устраивает.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:49

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

  vitaliy_berdinskikh написав:А вообще лучше погуглить по peer-to-peer lending UK или что-то в этом роде. На свой страх и риск.


ви зайшли в цей п2п вже?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:16

greenozon
не, стремно пока. Пока наблюдаю, изучаю.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:59

  Maksi2 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:We haven’t been able to understand the activity on the account

Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять :lol:

Есть правила, и вы либо их принимаете, либо нет. Они уполномочены понимать логику операций по счету, и вопрос не в лимонах.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:59

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Те у кого уже есть карта знают что её можно пополнять в Монобанк-стиле: перетягиванием денег с другой карты. И если евро-карт в Украине полно, то с фунтовыми напряг. Сегодня проверил: с ПУМБ-овской карты деньги перетягиваются без комиссии. Ранее проверял операцию на евро-карте Монобанка.

Конечно надо помнить о лимите 14999 на такие операции, по крайне мере до апреля. Ну и вообще не сильно злоупотреблять пересылками, а то с учетом статьи выше как бы не попасть "на карандаш".
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:29

vitaliy_berdinskikh Фунты как загоняли на пумб? У пумба же до сих пор нет онлайн обмена валют, а курс в кассе на фунты галимый, вы их в кассу принесли?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:31

  Maksi2 написав:vitaliy_berdinskikh Фунты как загоняли на пумб? У пумба же курс на фунты галимый, вы их в кассу принесли?

В кассу наличкой.

У них на сайте этого кажись нет, только в тарифах прописано - для фунтов открывается такая же всекарта как и для долларов, евро и злотых. Единственное отличие что по такой карте есть неснижаемый остаток 5 фунтов который надо внести и он будет недоступен весь срок существования счета.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Единственное отличие что по такой карте есть неснижаемый остаток 5 фунтов который надо внести и он будет недоступен весь срок существования счета.

Понятно. А вот этого не знал: про легкое 5 фунтовое жлобство на почве монополии в нише £ карт.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:57

Re: Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса

Хлопці, а навіщо ви граєтесь в цю гру? Який сенс такого ризику?

Гроші в Monese/Revolut не гарантуються Англійським фондом страхування вкладів. Англійський p2p настільки "стрьомна" тема...якщо хтось зникне з вашими грошима, що ви будете робити?
Просто розмова з англійським юристом буде вам коштувати фунтів 200, 1000 ви легко витратите на початок справи проти іншої сторони і потім тільки башляй лаве.

Якщо ви там щось мутите в розмірі 1000 фунтів, то ОК, але імхо нема там що на тій тисячі заробляти.
Якщо ви вкладаєте від 20тис фунтів, то є польський Мілленіум з усіми валютами, які можна уявити для вільного життя і 100 тис євро гарантуються.
change_pm
 
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