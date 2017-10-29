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Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:39
vitaliy_berdinskikh написав:
We haven’t been able to understand the activity on the account - Ми не змогли зрозуміти активність у цьому обліковому записі.
Тоесть как мне кажется
если начать использовать карту только для переводов с карты на карту и снятия наличных - есть шанс попасть на этот пункт. Если просто платить ей, пусть даже и в Украине, конечно же пополняя её с других карт, в том числе и украинских - вероятность мала. Подчеркну что я не сотрудник Monese и это просто мои догадки
, не более.
Дополню про свой опыт: пополнял только с украинских карт, других способов небыло. Платил физически в Европе и через интернет на некоторых сайтах типа букинга. Пока полет нормальный.
Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять
а так в целом меня все устраивает.
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Maksi2
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:49
vitaliy_berdinskikh написав:
А вообще лучше погуглить по peer-to-peer lending UK или что-то в этом роде. На свой страх и риск.
ви зайшли в цей п2п вже?
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greenozon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:16
greenozon
не, стремно пока. Пока наблюдаю, изучаю.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:59
Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
We haven’t been able to understand the activity on the account
Тоже не понял этот пункт, какое им дело что я делаю со счетом. Если счет не мертвый и не гоняются лимоны (там дальше есть об этом по тексту) то и закрывать нечего, странные они однако люди.
У меня обратная ситуация, пополняю с не наших и пересылаю на не наши, и только первый пункт смущает о понимании того что им - никогда не понять
Есть правила, и вы либо их принимаете, либо нет. Они уполномочены понимать логику операций по счету, и вопрос не в лимонах.
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Son of Sun
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:59
Те у кого уже есть карта знают что её можно пополнять в Монобанк-стиле: перетягиванием денег с другой карты. И если евро-карт в Украине полно, то с фунтовыми напряг. Сегодня проверил: с ПУМБ-овской карты деньги перетягиваются без комиссии. Ранее проверял операцию на евро-карте Монобанка.
Конечно надо помнить о лимите 14999 на такие операции, по крайне мере до апреля. Ну и вообще не сильно злоупотреблять пересылками, а то с учетом статьи выше как бы не попасть "на карандаш".
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:29
vitaliy_berdinskikh Фунты как загоняли на пумб? У пумба же до сих пор нет онлайн обмена валют, а курс в кассе на фунты галимый, вы их в кассу принесли?
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Maksi2
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:31
Maksi2 написав:vitaliy_berdinskikh
Фунты как загоняли на пумб? У пумба же курс на фунты галимый, вы их в кассу принесли?
В кассу наличкой.
У них на сайте этого кажись нет, только в тарифах прописано - для фунтов открывается такая же всекарта как и для долларов, евро и злотых. Единственное отличие что по такой карте есть неснижаемый остаток 5 фунтов который надо внести и он будет недоступен весь срок существования счета.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:55
vitaliy_berdinskikh написав:
Единственное отличие что по такой карте есть неснижаемый остаток 5 фунтов который надо внести и он будет недоступен весь срок существования счета.
Понятно. А вот этого не знал: про легкое 5 фунтовое жлобство на почве монополии в нише £ карт.
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Maksi2
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:57
Хлопці, а навіщо ви граєтесь в цю гру? Який сенс такого ризику?
Гроші в Monese/Revolut не гарантуються Англійським фондом страхування вкладів. Англійський p2p настільки "стрьомна" тема...якщо хтось зникне з вашими грошима, що ви будете робити?
Просто розмова з англійським юристом буде вам коштувати фунтів 200, 1000 ви легко витратите на початок справи проти іншої сторони і потім тільки башляй лаве.
Якщо ви там щось мутите в розмірі 1000 фунтів, то ОК, але імхо нема там що на тій тисячі заробляти.
Якщо ви вкладаєте від 20тис фунтів, то є польський Мілленіум з усіми валютами, які можна уявити для вільного життя і 100 тис євро гарантуються.
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change_pm
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Додано: Суб 22 лют, 2020 00:02
change_pm
по первому
Monese is subject to FCA regulations. We protect 100% of your money by holding it at major banks and never lending or reinvesting it.
по второму
Client funds are safeguarded at Barclays/Lloyd's. Your money is not covered by the Financial Services Compensation Scheme. As an authorised institution, Revolut safeguards your funds as per regulatory requirements. In the event of an insolvency of Revolut, you will be able to claim your funds from this segregated account and your claim will be paid above all other creditors.
так что как то - так
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Maksi2
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