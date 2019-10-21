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У яких містах України
отримують найбільші зарплати

У яких містах України отримують найбільші зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:05

У яких містах України отримують найбільші зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Як і в багатьох інших країнах, в Україні найвищі зарплати дістаються жителям столиці.

Дивися повний текст У яких містах України отримують найбільші зарплати.
R2
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