Як і в багатьох інших країнах, в Україні найвищі зарплати дістаються жителям столиці.
Дивися повний текст У яких містах України отримують найбільші зарплати.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:05
У яких містах України отримують найбільші зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких містах України отримують найбільші зарплати.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:32
странно что во Львове такие небольшие зарплаты учитывая их близость к польской границе...
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:40
самое интересное что это ПРАВДА
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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