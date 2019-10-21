Як і в багатьох інших країнах, в Україні найвищі зарплати дістаються жителям столиці.
Дивися повний текст У яких містах України отримують найбільші зарплати.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:05
У яких містах України отримують найбільші зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких містах України отримують найбільші зарплати.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:32
странно что во Львове такие небольшие зарплаты учитывая их близость к польской границе...
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:40
самое интересное что это ПРАВДА
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:54
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:05
а какова доля заработной платы в стоимости товара? в Китае уровень средней оплаты труда выше чем в Украине, но при этом они производят вполне конрурентоспособную продукцию...
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:24
Опять же, какая разница какая доля - важно итого. Весь конкурентоспособный китайский товар выпускается громадными партиями. По этому этому они себе могут позволить получать составные части за дешево. Возьмем какое-то изделие составные части стоят 20 долларов + собрать стоит 20 долларов + плюс налоги, прибыль, доставка и прочее пусть будет условно 100$. А у нас, при наших обьемах, условно, только комплектующее баксов 90 выйдут. А еще зарплата. коммуналка, еще кто-то в декрет уйти может - расходы. А еще надооставить деньги чтоб откупиться и получить прибыль. Со сферой услуг другая история - если цена выше психологической границы, то желающих воспользоваться услугой будет меньше рентабельного уровня.
А с приходом новых технологий в СХ и дешевевшем углепластика все станет еще более печальнее.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:47
Re: У яких містах України отримують найбільші зарплати
Предложения вакансий и реальные зарплаты разные вещи.
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