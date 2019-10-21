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Милованов розповів, чого
очікують партнери від ринку...

Милованов розповів, чого очікують партнери від ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:41

Милованов розповів, чого очікують партнери від ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу у вівторок заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов за підсумками візиту і переговорів у США.

Дивися повний текст Милованов розповів, чого очікують партнери від ринку землі в Україні.
R2
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