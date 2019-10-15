У Нацбанку розповіли про плани по боротьбі з олігархами, які не повертають кредити.
Дивися повний текст У НБУ розповіли про плани боротьби з олігархами, які не повертають кредити.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 07:50
У НБУ розповіли про плани боротьби з олігархами, які не...
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Дивися повний текст У НБУ розповіли про плани боротьби з олігархами, які не повертають кредити.
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:50
точніше з жеваго і бахматюком.
а жлобомойський і 5 млрд зелені поза увагою.
нєзалежний паяц зе не підніме руку на патрона.
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