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У НБУ розповіли про плани
боротьби з олігархами, які не...

У НБУ розповіли про плани боротьби з олігархами, які не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:50

У НБУ розповіли про плани боротьби з олігархами, які не...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку розповіли про плани по боротьбі з олігархами, які не повертають кредити.

Дивися повний текст У НБУ розповіли про плани боротьби з олігархами, які не повертають кредити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:50

точніше з жеваго і бахматюком.
а жлобомойський і 5 млрд зелені поза увагою.
нєзалежний паяц зе не підніме руку на патрона.
igorbuda52
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