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МОЗ планує залишити
довідки в минулому

МОЗ планує залишити довідки в минулому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52

МОЗ планує залишити довідки в минулому

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів.

Дивися повний текст МОЗ планує залишити довідки в минулому.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52

в них все обростає новими корупційними схемами. голубовську женіть з дурацьким.
igorbuda52
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