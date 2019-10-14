Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів.
Дивися повний текст МОЗ планує залишити довідки в минулому.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52
МОЗ планує залишити довідки в минулому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ планує залишити довідки в минулому.
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52
в них все обростає новими корупційними схемами. голубовську женіть з дурацьким.
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