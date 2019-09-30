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Українській залізниці
необхідно інвестицій на 20%...

Українській залізниці необхідно інвестицій на 20%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:29

Українській залізниці необхідно інвестицій на 20%...

Пропонуємо до обговорення:
Українська залізниця потребує щорічно інвестицій на 108 млрд грн ($4,2 млрд), що на 20 млрд грн ($795 млн) або майже на 20% більше, ніж інвестиції на залізницю Польщі, повідомив член правління «Укрзалізниці» Ремігіуш Пашкевич, передає прес-служба держкомпанії.

Дивися повний текст Українській залізниці необхідно інвестицій на 20% більше, ніж польській.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:30

Проблемы ж/д корелируется проблемами еще и общества ;невозможно ,к примеру ,решить проблемы с разбитыми электричками,если и дальше будет бесплатный проезд для пенсионеров в пригородных поездах. Да,это этический вопрос,так как популизм в Украине зашкаливает.Не могу отрицать,что для тех же инвалидов нужно оставить льготы 100%,но все же фраза "бесплатный сыр только в мышеловке" хоть и жестока,но на первое время можно сделать для пенсионеров проезд со скидкой до 50%..Сейчас в экон,развитых странах (Германии)весь городской электро транспорт на зеленом электричестве,но для этого цена разового проезда уже 2,50e.Все другие проблемы укр. ж/д ,безусловно,многосторонни,и статья только частично их ракрывает..
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:32

частично их раскрывает*
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:12

Re: Українській залізниці необхідно інвестицій на 20%...

  zinaidagershon написав:невозможно ,к примеру ,решить проблемы с разбитыми электричками,если и дальше будет бесплатный проезд для пенсионеров в пригородных поездах. Да,это этический вопрос,так как популизм в Украине зашкаливает.Не могу отрицать,что для тех же инвалидов нужно оставить льготы 100%,но все же фраза "бесплатный сыр только в мышеловке" хоть и жестока,но на первое время можно сделать для пенсионеров проезд со скидкой до 50%.

Проблема легко решается введение "класса" вагона -- как в развитой европе.
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