|
|
|
Українській залізниці необхідно інвестицій на 20%...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Українська залізниця потребує щорічно інвестицій на 108 млрд грн ($4,2 млрд), що на 20 млрд грн ($795 млн) або майже на 20% більше, ніж інвестиції на залізницю Польщі, повідомив член правління «Укрзалізниці» Ремігіуш Пашкевич, передає прес-служба держкомпанії.
Дивися повний текст Українській залізниці необхідно інвестицій на 20% більше, ніж польській
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91493
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:30
Проблемы ж/д корелируется проблемами еще и общества ;невозможно ,к примеру ,решить проблемы с разбитыми электричками,если и дальше будет бесплатный проезд для пенсионеров в пригородных поездах. Да,это этический вопрос,так как популизм в Украине зашкаливает.Не могу отрицать,что для тех же инвалидов нужно оставить льготы 100%,но все же фраза "бесплатный сыр только в мышеловке" хоть и жестока,но на первое время можно сделать для пенсионеров проезд со скидкой до 50%..Сейчас в экон,развитых странах (Германии)весь городской электро транспорт на зеленом электричестве,но для этого цена разового проезда уже 2,50e.Все другие проблемы укр. ж/д ,безусловно,многосторонни,и статья только частично их ракрывает..
-
zinaidagershon
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 06.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:32
частично их раскрывает*
-
zinaidagershon
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 06.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:12
zinaidagershon написав:
невозможно ,к примеру ,решить проблемы с разбитыми электричками,если и дальше будет бесплатный проезд для пенсионеров в пригородных поездах. Да,это этический вопрос,так как популизм в Украине зашкаливает.Не могу отрицать,что для тех же инвалидов нужно оставить льготы 100%,но все же фраза "бесплатный сыр только в мышеловке" хоть и жестока,но на первое время можно сделать для пенсионеров проезд со скидкой до 50%.
Проблема легко решается введение "класса" вагона -- как в развитой европе.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|