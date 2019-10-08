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Укрзалізниця готується до
запуску приватних залізничних...

Укрзалізниця готується до запуску приватних залізничних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:03

Укрзалізниця готується до запуску приватних залізничних...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця готується до запровадження приватної тяги, адже перші пілотні проекти, передбачені Міністерством інфраструктури України, мають бути запроваджені до кінця 2019 року.

Дивися повний текст Укрзалізниця готується до запуску приватних залізничних перевізників до кінця 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:04

"Частная тяга"-это государственные поезда переданные "своим" только проезд по новым тарифам.
sena_2008atp
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