В Україні з 19 квітня 2020 року вступлять в силу нововведення, пов'язані з використанням електронних касових апаратів.
Дивися повний текст Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:00
Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня.
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:00
Насколько я помню не обязательно вести учет товарных запасов, для фопов которые не являются плательщиками НДС.
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:30
Re: Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня
Это сейчас. А когда введут РРО по принятому закону, то надо будет вести учет товарных запасов в розничной точке, поскольку торговля через РРО осуществляется в режиме предварительного программирования, где вводится количество товара определенного артикула, который вы собираетесь продавать, это предполагает и наличие приходной накладной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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