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Електронні чеки: що зміниться
для ФОПів з 19 квітня

Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:00

Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 19 квітня 2020 року вступлять в силу нововведення, пов'язані з використанням електронних касових апаратів.

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Насколько я помню не обязательно вести учет товарных запасов, для фопов которые не являются плательщиками НДС.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:30

Re: Електронні чеки: що зміниться для ФОПів з 19 квітня

MGVP написав:Насколько я помню не обязательно вести учет товарных запасов, для фопов которые не являются плательщиками НДС.
Это сейчас. А когда введут РРО по принятому закону, то надо будет вести учет товарных запасов в розничной точке, поскольку торговля через РРО осуществляется в режиме предварительного программирования, где вводится количество товара определенного артикула, который вы собираетесь продавать, это предполагает и наличие приходной накладной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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