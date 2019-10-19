В Україні "чорнобильців" пропонують звільнити від розмитнення автомобілів.
Дивися повний текст У Раді пропонують звільнити \"чорнобильців\" від розмитнення авто.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22
У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують звільнити \"чорнобильців\" від розмитнення авто.
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22
Количество чернобыльцев в Украине - 1,8 млн. чел.
Импорт авто в Украину в I полугодии - 371 тис. шт.
Итого чернобыльцев на всех хватит где-то на три года.
|