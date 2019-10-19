В Україні "чорнобильців" пропонують звільнити від розмитнення автомобілів.
Дивися повний текст У Раді пропонують звільнити \"чорнобильців\" від розмитнення авто.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22
У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують звільнити \"чорнобильців\" від розмитнення авто.
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:47
Блин, не знаю ни одного чернобыльца. Подожду, когда это сделают для пенсионеров)
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:51
Вот наку* очередную схему внедрять и дырку в растаможке оставлять? Почему чернобыльцам нужны автоб, а не скидку на лечение или медпрепараты?
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:56
Старая схема.
Такая типа льгота а на самом деле коррупционная схема была лет 15 назад при кучме. Потом ее прикрыли.
Теперь снова пытаются открыть.
А чем я хуже чернобыльца например?
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53
R2
Будут покупать черезь мервые души как и раньше))
Типа он купил а потом мне продал )
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