RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді пропонують звільнити
"чорнобильців" від...

У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22

У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні "чорнобильців" пропонують звільнити від розмитнення автомобілів.

Дивися повний текст У Раді пропонують звільнити \"чорнобильців\" від розмитнення авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91490
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:47

Блин, не знаю ни одного чернобыльца. Подожду, когда это сделают для пенсионеров)
denis_shirman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 02.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:51

Вот наку* очередную схему внедрять и дырку в растаможке оставлять? Почему чернобыльцам нужны автоб, а не скидку на лечение или медпрепараты?
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 05.03.13
Подякував: 119 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:56

Старая схема.
Такая типа льгота а на самом деле коррупционная схема была лет 15 назад при кучме. Потом ее прикрыли.
Теперь снова пытаются открыть.
А чем я хуже чернобыльца например?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 647
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:40

Настоящих ликвидаторов уже давно нет на этом свете.
vitalijprihodko1262
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53

R2
Будут покупать черезь мервые души как и раньше))
Типа он купил а потом мне продал )
fernandeschmelzer78
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді хочуть скасувати відшкодування ПДВ для зернових і... 1, 2
R2 » П'ят 18 жов, 2019 09:47
18 722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 11:23
Конрад Карлович
Розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити
R2 » Пон 21 жов, 2019 14:41
3 182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 10:48
Rainbow
В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів 1, 2
R2 » П'ят 18 жов, 2019 15:03
19 1067
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 23:43
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77815)
23.10.2019 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.