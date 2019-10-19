У Раді пропонують звільнити

Бесплатный автомобиль и раньше инвалид не имел права продать. Мог дать по доверенности управлять члену семьи (сыну, жене). В 90-х ж0пики разрешили наследовать.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:43
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
У некоторых непростых людей вроде Литвина есть удостоверения и афганцев и чернобыльцев. Этим людям из старых элит просто хотят дать заработать, прикормить их по тихому.
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:12
Необходимо наладить економику, производство. Убрать корупцию, а потом уже добавлять льготы. Реальных Чернобыльцев осталось еденицы, более 33 лет прошло
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