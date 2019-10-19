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У Раді пропонують звільнити
"чорнобильців" від...

У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:43

  fernandeschmelzer78 написав:R2
Будут покупать черезь мервые души как и раньше))
Типа он купил а потом мне продал )


Бесплатный автомобиль и раньше инвалид не имел права продать. Мог дать по доверенности управлять члену семьи (сыну, жене). В 90-х ж0пики разрешили наследовать.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00

У некоторых непростых людей вроде Литвина есть удостоверения и афганцев и чернобыльцев. Этим людям из старых элит просто хотят дать заработать, прикормить их по тихому.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:12

Необходимо наладить економику, производство. Убрать корупцию, а потом уже добавлять льготы. Реальных Чернобыльцев осталось еденицы, более 33 лет прошло
bklochok
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