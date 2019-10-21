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У Раді пропонують звільнити "чорнобильців" від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:43
fernandeschmelzer78 написав:R2
Будут покупать черезь мервые души как и раньше))
Типа он купил а потом мне продал )
Бесплатный автомобиль и раньше инвалид не имел права продать. Мог дать по доверенности управлять члену семьи (сыну, жене). В 90-х ж0пики разрешили наследовать.
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warlamp
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
У некоторых непростых людей вроде Литвина есть удостоверения и афганцев и чернобыльцев. Этим людям из старых элит просто хотят дать заработать, прикормить их по тихому.
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olivera
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:12
Необходимо наладить економику, производство. Убрать корупцию, а потом уже добавлять льготы. Реальных Чернобыльцев осталось еденицы, более 33 лет прошло
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bklochok
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Додано: Сер 23 жов, 2019 19:19
очередной маразм...
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ТЕА
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Додано: Сер 23 жов, 2019 19:58
ТЕА написав:
очередной маразм...
Это очередные грабли,опять в приграничных областях появятся "завгары" как в 90-х
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 24 жов, 2019 07:22
Россия - правопреемница СССР, вот и пусть растамаживает за них.
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jr_diava88
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Додано: Чет 24 жов, 2019 07:44
Можно было и для пацанов -с УБД, сделать нулевую растаможку
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сірий
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:28
Снова коррупция будет рулить...
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:37
jr_diava88 написав:
Россия - правопреемница СССР, вот и пусть растамаживает за них.
если найдете среди украинских чернобыльцев граждан СССР - тогда ваш пук в лужу имеет право на жизнь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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