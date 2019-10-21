У Раді пропонують звільнити

Бесплатный автомобиль и раньше инвалид не имел права продать. Мог дать по доверенности управлять члену семьи (сыну, жене). В 90-х ж0пики разрешили наследовать.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:43
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
У некоторых непростых людей вроде Литвина есть удостоверения и афганцев и чернобыльцев. Этим людям из старых элит просто хотят дать заработать, прикормить их по тихому.
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:12
Необходимо наладить економику, производство. Убрать корупцию, а потом уже добавлять льготы. Реальных Чернобыльцев осталось еденицы, более 33 лет прошло
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:58
Это очередные грабли,опять в приграничных областях появятся "завгары" как в 90-х
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:37
если найдете среди украинских чернобыльцев граждан СССР - тогда ваш пук в лужу имеет право на жизнь.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:25
23 октября 2019 в Днепропетровской области при проведении операции «Мигрант» полицейские обнаружили женщину, которая в качестве документа предъявила паспорт СССР.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|